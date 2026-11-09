Водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе в Нальчике

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии"

В Нальчике автомобиль сбил двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Одна из них погибла на месте, вторую с травмами доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии.

ДТП произошло около 21:00 9 ноября на улице Канукоева. По предварительным данным, за рулем автомобиля Changan находился 40-летний мужчина.

Погибшей оказалась 64-летняя жительница Чегема. Вторая пострадавшая – 52-летняя жительница селения Шалушка. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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