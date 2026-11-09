Трамп усомнился в честности промежуточных выборов в конгресс США

Фото: ТАСС/АР/Charlie Riedel

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение честность прошедших промежуточных выборов в американский конгресс. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер обратил внимание на расхождения между результатами голосования и предвыборными опросами, а также на роль машин для голосования.

"Неужели кто-то действительно верит, что эти "выборы" были честными? Как опросы могли настолько ошибиться?" – написал Трамп.

По мнению американского президента, некоторые партии голосов, поданных досрочно, были настолько большими, что победа становилась невозможной независимо от того, сколько избирателей приходило на участки. Глава Белого дома подчеркнул, что "все дело в машинах", указав, что они стали "гораздо важнее самого избирателя".

Промежуточные выборы, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, состоялись в США 3 ноября. Согласно прогнозам экспертов, демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.

Трамп удивился таким результатам. Поражение республиканцев он объяснил войной с Ираном и подорожанием топлива. При этом американский лидер отметил, что готов к конструктивному сотрудничеству с демократами, если те не выберут деструктивный курс. Кроме того, он подчеркнул, что не верит, что ему снова объявят импичмент после победы демократов.

