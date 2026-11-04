Аналитики прогнозируют демократам большинство в палате представителей США

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Вероятность перехода контроля над палатой представителей США от республиканцев к демократам оценивается в 84%. Таким прогнозом поделилась американская аналитическая служба Decision Desk HQ.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Эксперты считают, что демократы, находившиеся до выборов в меньшинстве, с высокой вероятностью смогут получить контроль над палатой представителей.

Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что если демократы победят на промежуточных выборах в конгресс и получат большинство хотя бы в одной из палат, то он станет "мистером вето".

По словам американского лидера, законодатели будут направлять ему законопроекты, он станет накладывать на них вето, а через месяц или два документы будут "превращаться в мусор". После этого, добавил Трамп, он соберет законодателей и заключит сделку.