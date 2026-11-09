Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до 16

Фото: 123RF.com/joseh51

В результате взрыва на металлургическом предприятии в турецкой провинции Измир погибли 16 человек, еще 13 пострадали. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров, передает TRT Haber.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточнил глава государства.

Взрыв произошел 9 ноября в печи цеха по заправке углекислым газом на заводе Habas Demir Celik в районе Алиага. После хлопка начался пожар, под завалами оказались рабочие.

Ранее в городе Тайюань провинции Шаньси загорелся жилой комплекс. Погибли 14 человек, еще 33 получили ранения. Причины возгорания пока не установлены, идет расследование, на месте продолжают устранять последствия.