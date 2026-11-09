ДТП с участием коммерческого автобуса произошло на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

На севере Москвы произошло ДТП с участием коммерческого автобуса и пешехода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

Инцидент произошел около 16:45 на улице Астрадамской в Тимирязевском районе. Пассажиры автобуса не пострадали.

"ДТП с участием пешехода и автобуса № 466 коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", – уточнили в пресс-службе.

Гражданам напомнили о необходимости быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

Ранее ДТП произошло на Нахимовском проспекте в районе Симферопольского бульвара. Сведения о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии не затруднено.

До этого подросток без водительских прав устроил ДТП на Машкинском шоссе. Он не смог справиться с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате он и трое его пассажиров пострадали.