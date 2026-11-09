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09 ноября, 14:34

Происшествия

6 человек пострадали при столкновении 23 автомобилей в Чехии

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/hasicskyzachrannysborcr

Массовая авария произошла в городе Орлова на севере Чехии из-за гололеда, в результате столкновения 23 автомобилей травмы получили шесть человек. Об этом сообщило агентство ČTK.

Пострадавших доставили в больницы. По предварительным данным, все они получили травмы средней степени тяжести.

Среди участников ДТП оказались не только легковые автомобили, но и специальный транспорт. В аварию попали курьерский фургон, машина скорой помощи, пожарный автомобиль и транспортное средство тюремной службы.

Ранее в Турции не менее 16 иностранных туристов пострадали при опрокидывании автобуса в провинции Аксарай. Пассажиры из Бразилии, Коста-Рики и с Тайваня ехали из города Аванос, где осматривали достопримечательности Каппадокии.

Водитель потерял управление, после чего автобус перевернулся. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что туристы из России после происшествия не обращались к туроператорам и в страховые компании.

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