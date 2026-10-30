Bild: школьный автобус врезался в здание на севере Германии

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Школьный автобус врезался в здание в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, инцидент произошел утром 30 октября в городе Бад-Ольдесло. По неустановленной причине автобус, в салоне которого находились около 20 детей, пересек перекресток с круговым движением по диагонали и врезался в здание.

Водитель не смогла выбраться из поврежденного транспортного средства. Травмы получили несколько пассажиров, однако тяжесть их состояния не раскрывается. Точное число пострадавших пока установить невозможно, уточнила представитель полиции.

Ранее в эстонском Таллине робот-курьер врезался в городской автобус на пешеходном переходе и покинул место происшествия. Устройство выехало на красный сигнал светофора. Водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать более серьезного столкновения. Из-за этого в салоне упали и получили травмы 8–9 пассажиров.