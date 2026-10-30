Блогер Алена Рапунцель рассказала о состоянии на фоне лечения рака четвертой стадии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alenatoffi_official

Телезвезда Алена Рапунцель (Савкина. – Прим. ред.), у которой диагностировали рак легких четвертой стадии, призналась, что ей становится все сложнее справляться с лечением. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На прошлой неделе к онкологическому заболеванию добавилась пневмония, сейчас модель находится в одной из столичных клиник. Рапунцель рассказала, что устала от постоянных процедур и обследований, а также тяжело переживает изменения во внешности и побочные эффекты лечения.

"Психологически мне очень сложно, я очень устала. Иногда у меня просто опускаются руки, как сейчас. Вокруг холодные стены, вечные уколы, капельницы, анализы. Выпавшие волосы, состояние, где ты как овощ, обследования, побочки… И просто ложишься, заматываешься в плед и ревешь белугой от безысходности", – написала она.

При этом модель отметила, что раньше старалась видеть даже в сложных ситуациях благоприятный исход, но теперь осознает, что такой образ мышления может приводить к болезненному разочарованию. По словам Рапунцель, ей трудно принимать реальность без собственных ожиданий.

Ранее блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) рассказала, что онкология вновь начала прогрессировать. Обследование показало новые очаги в надпочечниках и яичниках.

В начале 2026 года у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии. Диагностировали его вскоре после рождения четвертого ребенка. К тому моменту опухоль уже дала метастазы в легкие. Лерчек прошла девять курсов химиотерапии, а летом перешла на таргетные препараты.

Однако теперь блогер начала второй этап химиотерапии. Параллельно она изучает и другие варианты лечения. В частности, ей советуют CAR-T-терапию в Китае, которая, по словам врачей, способна уничтожить опухоль окончательно.