Папа Римский Лев XIV проголосовал на выборах в США

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Папа Римский Лев XIV принял участие в промежуточных выборах в конгресс США, отправив бюллетень по почте. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Бюллетень направлен в Чикаго. Пресс-служба также отметила, что понтифик голосовал на выборах и в годы, когда жил в Перу.

Лев XIV родился в Чикаго, в миру его звали Роберт Фрэнсис Превост. На апостольский престол его избрали в мае 2025 года.

Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 3 ноября. Одновременно с этим жителям 11 округов американского штата Иллинойс предложат высказаться о возможности отделения от региона и образования нового штата без Чикаго.

При этом даже если жители поддержат инициативу, это не приведет к автоматическому созданию нового штата. Согласно конституции США, для выделения территории из существующего региона необходимо согласие его законодательного собрания и конгресса страны.