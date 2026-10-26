NBC Chicago: в США жители 11 округов Иллинойса проголосуют за создание нового штата

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Жителям 11 округов американского штата Иллинойс 3 ноября предложат высказаться о возможности отделения от региона и образования нового штата без Чикаго. Консультативные референдумы состоятся одновременно с промежуточными выборами в Конгресс США, сообщает Life.ru со ссылкой на NBC Chicago.

Отмечается, что даже если жители поддержат инициативу, это не приведет к автоматическому созданию нового штата. По Конституции США, для выделения территории из существующего региона необходимо согласие его законодательного собрания и Конгресса страны.

Продвижением идеи занимается организация Illinois Separation. Она предлагает объединить в отдельный штат округа, расположенные за пределами округа Кук, где находится Чикаго. Подобные предложения уже поддержали жители 33 округов. Если итоги предстоящих референдумов окажутся положительными, число округов, выступающих за рассмотрение вопроса об отделении, достигнет 44 из 102.

Голосование касается не самого выхода из состава Иллинойса, а возможности начать переговоры. Избирателям предстоит решить, разрешать ли местным советам обсуждать с другими округами создание нового штата и последующее обращение за его признанием. Отдельный референдум также готовят в округе Форд, однако он не связан с организацией Illinois Separation.

Глава организации Лорет Ньюлин объяснила инициативу недовольством политикой властей Иллинойса. По ее словам, руководство штата не учитывает интересы жителей отдельных округов и принимает законы, которые отрицательно сказываются на их жизни.

В качестве примера поддержки идеи приводят округ Ирокез, где около 73% участников предыдущего голосования высказались за изучение возможности отделения. К движению также присоединился округ Мадисон, один из наиболее населенных в Иллинойсе. По мнению Ньюлин, это указывает на распространение идеи за пределы сельских районов южной части штата.

Отмечается, что власти Иллинойса выступают против такого сценария – представитель губернатора Джей Би Прицкера называл инициативу политическим трюком и исключал ее реализацию.

Ранее жители английского Пиддингтона проголосовали за отделение от Великобритании на фоне недовольства планами властей разместить в городе более 1,2 тысячи мужчин-беженцев при населении около 400 человек. За инициативу высказались 285 участников референдума, против – 26, однако результаты не имеют юридической силы.

Пиддингтон планируют превратить в одну из трех площадок для размещения мигрантов на бывших военных объектах. Аналогичные центры уже работают в Эссексе и Сассексе, где местные жители также выступали против размещения беженцев.

