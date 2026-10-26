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26 октября, 20:14

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"Известия": тело бизнесмена с ножевыми ранениями нашли в коттедже под Череповцом

Тело бизнесмена с ножевыми ранениями обнаружили в коттедже под Череповцом – СМИ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Тело 62-летнего предпринимателя нашли в коттедже в Городище Череповецкого района Вологодской области, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, мужчине нанесли два ножевых ранения в грудь и спину под левую лопатку. Преступление могло произойти в период с 23 по 26 октября.

Тело обнаружила дочь погибшего. Предприниматель занимался автомобильными стоянками и грузовыми перевозками.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По подозрению в убийстве разыскивают знакомого погибшего.

Ранее в Орске мужчина напал с ножом на жену на фоне ревности. По версии следствия, конфликт произошел на улице Краматорской между жилыми домами и закончился гибелью женщины.

Подозреваемого задержали, по факту убийства возбудили уголовное дело. Следователи изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебные экспертизы.

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