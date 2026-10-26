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26 октября, 19:27

Происшествия

Задымление произошло в моторном отсеке автобуса на Калужском шоссе

Фото: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

На 15-м километре Калужского шоссе произошло задымление в моторном отсеке автобуса коммерческого перевозчика ООО "Стартранс", сообщил Дептранс Москвы в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 26 октября около 17:50. Автобус направлялся в парк для технического обслуживания без пассажиров. Заметив дым, водитель остановил транспорт и вызвал оперативные службы.

Задымление удалось ликвидировать. Благодаря водителю, действовавшему профессионально и по инструкции, никто не пострадал. Отмечается, что инцидент не повлиял на движение по Калужскому шоссе.

Речь идет об автобусе НефАЗ-5299 2023 года выпуска производства ПАО "КАМАЗ". По данным Дептранса, транспортное средство проходило регулярное техническое обслуживание и государственный технический осмотр. Причины произошедшего установят представители ООО "Стартранс" совместно с производителем автобуса.

Ранее на улице Веерной в Москве загорелся автобус маршрута 329 ООО "Стартранс". Водитель заметил задымление во время поездки, остановил транспорт, высадил пассажиров и вызвал оперативные службы. Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал.

Автомобиль загорелся на МКАД в районе Дмитровского шоссе

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