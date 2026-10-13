В Москве загорелся автобус маршрута 329

Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

На улице Веерной в районе дома 1, корпуса 2, загорелся автобус, следующий по маршруту 329 коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в MAX.

По предварительным данным, водитель автобуса во время поездки заметил задымление, после чего остановил транспорт, высадил пассажиров и вызвал оперативные службы. Он действовал строго по инструкции.

В департаменте отметили профессионализм водителя, благодаря которому в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание ликвидировали. На месте продолжают работать оперативные службы.

Ранее на внешней стороне 30-го километра МКАД в районе Бирюлева Западного загорелся автомобиль. ЧП произошло в районе съезда № 30В. В результате движение в районе аварии было полностью перекрыто. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших устанавливаются.