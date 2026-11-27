Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне еще могут сделать прививку от гриппа, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с РИА Новости.

"Даже сейчас прививку от гриппа сделать не поздно, потому что входить в инфекционный сезон совсем без защиты очень рискованно", – сказал парламентарий.

По словам Куринного, в некоторых регионах России уже отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В группе риска находятся школьники, студенты и те, кто регулярно контактирует с большим количеством людей. Иммунитет к гриппу формируется примерно за две недели после прививки, при этом пик сезонной заболеваемости еще впереди.

В первую очередь вакцинация необходима пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями. При наличии аллергических заболеваний перед прививкой следует проконсультироваться с врачом, подчеркнул парламентарий.

Куринный также напомнил об основных мерах профилактики – ношении масок в общественных местах в период роста заболеваемости и регулярной обработке рук антисептиком. По его словам, соблюдение этих рекомендаций является проявлением уважения к окружающим. При появлении симптомов заболевания он посоветовал оставаться дома и наблюдаться у врача, чтобы снизить риск осложнений.

Ранее территориальным органам Роспотребнадзора совместно с региональными органами здравоохранения было поручено ускорить темпы прививочной кампании против гриппа и приступить к ее завершению. В настоящее время в регионах России продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент прививку сделали более 51,8 миллиона человек.

