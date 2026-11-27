Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта в центре Москвы восстановлено. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Проезд открыт на Большом Каменном мосту, а также на съездах с Кремлевской и Пречистенской набережных на Боровицкую площадь.

Вместе с тем до 22 декабря будет закрыт участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу. Ограничения связаны со строительными работами. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.

Таже движение ограничено на участках Боровского шоссе до 30 августа 2027 года. Там закрыли 1–2 полосы из-за строительных работ. Корректировки действуют на отрезке от дома 14 до дома 6б по Боровскому шоссе.