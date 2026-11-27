Фото: MAX/"Владислав Ховалыг"

Ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Петр Иванков скончался за несколько дней до своего 99-летия. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем канале в МАХ.

"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Петра Федоровича Иванкова. От всех жителей республики и от себя лично выражаю соболезнования супруге Татьяне Андреевне, всем родным и близким", – написал Ховалыг.

Иванков родился 1 декабря 1927 года в Красноярском крае. В юношеском возрасте он переехал в Туву. В 1942 году Иванкова зачислили трубачом в военный оркестр Тувинской Народно-революционной армии. В день окончания войны, в мае 1945 года, он дежурил по штабу кавалерийского полка и первым принял сообщение о Победе.

После войны Иванков посвятил себя науке, стал доктором наук и профессором. Многие годы он жил в Москве, но продолжал поддерживать связь с Тувой, помнил тувинский язык и называл республику своей второй родиной.

На протяжении 18 лет преподавал в Военной академии имени Фрунзе, позднее трудился в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина и Всесоюзном географическом обществе. На его счету свыше 200 научных публикаций, а также несколько художественных произведений.