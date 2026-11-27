Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каток рядом с павильоном проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади начнет работать 1 декабря. Продажа билетов уже открыта в сервисе "Мосбилет", сообщает портал мэра и правительства столицы.

По размерам площадка войдет в число самых больших ледовых катков центра города. Там установят арт-объекты в виде стеклянных шаров. Возле них посетители смогут сфотографироваться.

Катком смогут воспользоваться взрослые и дети старше трех лет. В будние дни он будет работать с 10:00 до 21:30 по московскому времени, предусмотрены технические перерывы. По выходным каток начнет работу на час раньше – в 09:00. На площадке не будут продавать билеты в кассе – приобрести их можно только в сервисе "Мосбилет".

Взрослый билет стоит от 500 рублей в будние дни, до тысячи рублей в выходные. В стоимость входят один сеанс катания и индивидуальная ячейка для хранения вещей. Аренда и заточка коньков, прокат защитного снаряжения и другие услуги оплачиваются отдельно.

Посещать каток самостоятельно разрешено детям 10–14 лет, но только при письменном согласии родителей. Документ можно заполнить на месте. Кроме того, посетителям разных категорий предоставляют скидки – от 30 до 100% в зависимости от социального статуса, дня недели и времени посещения. На билеты для детей до шести лет включительно действует скидка 30%. Она доступна каждый день при посещении катка до 15:00, включая выходные и праздничные дни.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, взрослые с инвалидностью I, II и III групп, а также дети с инвалидностью смогут посещать ледовую площадку бесплатно. Льгота действует ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Бесплатный вход предусмотрели и для сопровождающих, в том числе приемных родителей и патронатных воспитателей.

Участники специальной военной операции, члены их семей и ветераны боевых действий могут кататься на коньках без платы по средам до 15:00. В остальные дни недели, включая выходные и праздники, им предоставляют скидку 50%.

Многодетные семьи могут посетить каток бесплатно по средам до 15:00, а в другие дни для них действует скидка 30%. Льготы не распространяются на аренду коньков и залог. Льготный и бесплатный билеты выдают только при предъявлении документа.

Ранее в московских парках, подведомственных столичному департаменту культуры, открылись первые 17 катков с искусственным покрытием. Например, они ждут горожан и туристов в саду имени Н. Э. Баумана, усадьбе Воронцово, музее-заповеднике "Царицыно", парках "Сокольники", "Красная Пресня", Измайловском, а также Таганском.