Фото: MAX/"Росгвардия. Московская область"

В Коломне сотрудники вневедомственной охраны задержали 27-летнюю местную жительницу, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения, держа в руке бокал алкогольного напитка, сообщила пресс-службе Росгвардии по Московской области.

Во время патрулирования улицы Пушкина сотрудники группы задержания Коломенского отдела вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительный автомобиль. Иномарка двигалась рывками, резко останавливалась и вилялa из стороны в сторону, создавая опасность для других участников движения. Росгвардейцы приняли решение заблокировать машину.

За рулем оказалась женщина с бокалом. Задержанная пояснила, что таким образом отмечала бракоразводный процесс, не выходя из-за руля. Для выяснения обстоятельств произошедшего женщину доставили к сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее в Хабаровском крае грузовик, перевозивший сладости, опрокинулся недалеко от села Лермонтовка и полностью заблокировал движение. Авария произошла на 197-м километре федеральной трассы "Уссури" в Бикинском муниципальном округе. Водитель Volvo с полуприцепом следовал из Владивостока в Хабаровск.

Во время движения большегруз зацепил край проезжей части и съехал в кювет. Прицеп перекрыл обе полосы дороги, а перевозимый груз оказался на трассе. Среди выпавшей продукции были сладости и бочки с маслом.

