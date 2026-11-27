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Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предстоящих переговоров обсудят будущее российской военной базы на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что военная база играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. В связи с этим российская сторона хочет узнать позицию Армении по действующему объекту.

Кроме того, стороны обсудят выбор Еревана между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, добавил Песков. Он пояснил, что Армении предстоит определиться с выбором, так как курс на Евросоюз и намерение продолжать работу в ЕАЭС не согласуются друг с другом.

При этом, по его словам, двусторонние отношения между государствами остаются широкими, несмотря на все трудности.

Ранее Пашинян заявил о планах трижды посетить Москву для переговоров в декабре. В частности, визиты запланированы на 3, 11 и 22 декабря. Он выразил надежду, что Армения сможет сохранить дружеские отношения с Россией.

