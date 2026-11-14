Пашинян заявил, что планирует трижды посетить Россию в декабре

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в декабре планирует трижды посетить Россию для переговоров. Об этом он сообщил, выступая в Дублинском институте по международным и европейским делам, передает РИА Новости.

По его словам, он будет в России 3, 11 и 22 декабря.

"Надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией", – добавил Пашинян.

Ранее участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение лишить Армению права голоса и возможности назначать своих представителей на ответственные должности в объединении. Таким образом, в отношении страны применили статью 25 Устава ОДКБ. Согласно уставу, вернуть свои права в ОДКБ можно в случае "полного погашения задолженности".

