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14 ноября, 08:12

Шоу-бизнес

Суд отклонил просьбу Лерчек о выезде в Китай на лечение

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Суд в Москве отклонил ходатайство блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, о разрешении выехать в Китай для лечения рака желудка четвертой стадии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В постановлении суда указано, что поданное ходатайство о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, не подлежит рассмотрению районным судом Москвы. В документе отмечается, что вопросы, связанные с исполнением приговора, должны разрешаться судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора – вышестоящим судом.

С просьбой разрешить выехать в Китай Лерчек обращалась во ФСИН.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем возобновили. В итоге суд в августе 2026 года назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

Приговор обжаловали и защита, и прокуратура. Тем не менее в ноябре Мосгорсуд признал его законным. Позже Лерчек обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

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