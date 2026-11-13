Fox: число раненных при стрельбе в Вашингтоне увеличилось до 5 человек

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Число пострадавших при стрельбе в центре Вашингтона увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил телеканал Fox со ссылкой на официальных лиц.

По данным журналистов, выяснилось, что при стрельбе была ранена еще одна женщина. При этом все пострадавшие – три женщины и двое мужчин – находились в сознании и были доставлены в ближайшие больницы.

О стрельбе в центре Вашингтона стало известно 12 ноября. Инцидент произошел на 15-й улице, примерно в пяти минутах езды от Белого дома. В результате один человек погиб, позже умер и подозреваемый.

По версии полиции, причиной ЧП стал бытовой конфликт стрелявшего с менеджментом жилого комплекса. Нападавший также пытался забаррикадироваться в этом здании.