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13 ноября, 19:04

Политика

В Белом доме заявили об "обнадеживающем прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине

Фото: depositphotos/tupungato

В урегулировании конфликта на Украине появился "обнадеживающий прогресс". Такое мнение выразила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в соцсети X.

Она уточнила, что по указанию президента США Дональда Трампа его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер ведут активные контакты с обеими сторонами конфликта, чтобы окончательно завершить его.

Келли также добавила, что на этой неделе Уиткофф и Кушнер провели "имеющий историческое значение" второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Кроме того, они встретились с Владимиром Путиным в Кремле.

Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби прошли 10–11 ноября. По итогам консультаций Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными, однако подробности будут известны позднее.

В ходе встречи с Путиным Уиткофф назвал подготовку обмена сигналом прогресса и охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как конструктивные. Также спецпосланник сообщил о подготовке еще одного раунда переговоров по украинскому урегулированию, но не стал раскрывать ее участников и сроки проведения.

Помимо того, во время беседы с Уиткоффом и Кушнером российский лидер предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Путин также напомнил о неприемлемости для России присутствия зарубежных войск на территории Украины.

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