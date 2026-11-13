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13 ноября, 18:13

Шоу-бизнес

Роберт Де Ниро появился на премьере фильма с возлюбленной на 37 лет младше него

Фото: АР/Invision/Evan Agostini

83-летний актер Роберт Де Ниро посетил премьеру комедии "Знакомство с Факерами: Новая глава" в Нью-Йорке вместе с Тиффани Чен, которая младше него на 37 лет. На красной дорожке пара позировала фотографам, держась за руки, сообщает Daily Mail.

Премьера состоялась 11 ноября. Де Ниро выбрал для выхода темный костюм, а Чен – черное платье. На мероприятии также присутствовали Бен Стиллер и Ариана Гранде.

Де Ниро и Чен познакомились в 2015 году на съемках фильма "Стажер". Об их отношениях стало известно позднее. В апреле 2023 года у пары родилась дочь Джиа Вирджиния. Она стала седьмым ребенком актера.

Актер вышел в свет спустя неделю после смерти его бывшей возлюбленной Туки Смит. Она умерла 4 ноября в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с рассеянным склерозом. О ее смерти сообщили дети.

Смит и Де Ниро состояли в отношениях с 1988 по 1996 год. В 1995 году у них родились близнецы Джулиан и Эйрин.

Ранее актер Иван Жидков, известный по сериалу "Солдаты", сделал предложение актрисе Марии Чередниченко. Девушка моложе артиста на 17 лет, однако, по его словам, эта разница пару никогда не смущала, так как вместе им легко и комфортно. Сама Чередниченко призналась, что о готовящемся предложении ничего не знала.

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