Площадь катка на Северном речном вокзале превысит 9 тыс квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На территории Северного речного вокзала в Москве появится каток площадью более 9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Каток займет максимальную площадь всего парка, включая зоны фонтанных аллей. Одновременно на льду смогут кататься более 1,5 тысячи человек. Для посетителей подготовят необходимую инфраструктуру и музыкальную программу с мероприятиями.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после реконструкции вокзал уже более 6 лет является для москвичей и гостей столицы одним из любимых мест. Каток на его территории оборудуют 5-й год подряд. За это время на площадке было проведено свыше 1,5 тысячи мероприятий, которые посетили 15 миллионов человек.

Ликсутов подчеркнул, что открытие ледовой площадки состоится совсем скоро – этой зимой. Он также пригласил посетить ее всей семьей.

Ранее стало известно, что ГУМ-Каток на Красной площади в Москве откроется 30 ноября и проработает до 28 февраля. Он будет открыт ежедневно с 09:00 до 23:30, причем попасть на заключительный сеанс можно будет в 22:30. Каждый из них будет длиться один час.

По будням первые четыре утренних сеанса традиционно останутся бесплатными. В остальное время цена взрослого билета в будни составит 900 рублей, детского для школьников от 7 до 12 лет – 350 рублей. В выходные и праздничные дни проход будет стоить 1 000 и 450 рублей соответственно.