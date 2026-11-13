Суд арестовал обвиняемого в убийстве и расчленении родителей в Ростове-на-Дону

Фото: MAX/"Ростовский Следком"

Суд в Ростове-на-Дону арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве и расчленении родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток – до 10 января 2027 года включительно.

Тела пожилых супругов обнаружили в морозильной камере в квартире 11 ноября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым в совершении преступления стал 49-летний сын погибших. СМИ писали, что он уже имел судимость за убийство, а также официально нигде не работал, подрабатывая таксистом.

Мужчину задержали в Макеевке Донецкой Народной Республики. После этого его передали следственным органам.