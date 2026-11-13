F&F: сок китайской восковницы может уменьшать воспаление кишечника

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Ученые выяснили, что сок китайской восковницы (Myrica rubra) способен уменьшать воспаление кишечника и помогать восстановлению его защитного барьера. К таким выводам специалисты пришли в ходе экспериментов на моделях язвенного колита. Результаты исследования опубликованы в журнале Food&Function.

В исследовании участвовали мыши с искусственно вызванным воспалением кишечника, а также выращенные в лаборатории органоиды толстой кишки. Ученые оценивали состояние слизистой оболочки, состав кишечной микрофлоры и изменения обмена веществ.

Оказалось, что сок уменьшал выраженность воспалительного заболевания у грызунов и повышал уровень белков, которые отвечают за защиту слизистой кишечника. При этом менялись состав кишечных бактерий и процессы обмена аминокислот и желчных кислот. В лабораторных опытах сок также положительно влиял на клетки кишечника даже в отсутствие бактерий.

Авторы исследования предположили, что вещества в составе сока могут напрямую воздействовать на защитные функции кишечника. Однако пока неизвестно, какие именно компоненты обеспечивают этот эффект и насколько значима роль изменений микрофлоры.

Ранее японские ученые выяснили, что экстракт куркумы способен улучшить отдельные показатели памяти и внимания, а также снизить расчетный "возраст мозга". Исследователи обратили внимание на бисакурон и турмеронолы – вещества, входящие в состав экстракта Curcuma longa.

Данное растение используют для получения куркумы. Ученые предположили, что содержащиеся в нем компоненты могут оказывать потенциальное воздействие на когнитивные функции.