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13 ноября, 16:48

Экономика

Глава Euroclear Урбен предупредила о риске банкротства из-за передачи активов РФ

Фото: depositphotos/pressmaster

Глава Euroclear Bank Валери Урбен предупредила, что перевод замороженных российских активов из бельгийского депозитария в Евросоюз или применение другого механизма их использования может привести к его банкротству. Об этом она заявила в интервью газете Le Soir.

По словам Урбен, при переводе активов необходимо учитывать и пассивы Euroclear. Если переместить только активы, не учитывая обязательства депозитария, это приведет к серьезному дисбалансу.

Она пояснила, что изначально Банк России инвестировал валютные резервы в иностранные ценные бумаги, размещенные в Euroclear. Обычно такие бумаги остаются собственностью клиента и не входят в баланс депозитария.

Однако после введения санкций ЕС российские ценные бумаги оказались заблокированы. Поскольку они были краткосрочными, то превратились в наличные средства, которые были включены в баланс Euroclear. При этом у депозитария сохранилось обязательство однажды вернуть эти деньги Банку России.

Урбен уточнила, что речь идет примерно о 185 миллиардах евро, что составляет более 80% баланса Euroclear.

Ранее Euroclear получил 3,6 миллиарда евро процентных доходов от замороженных российских активов с начала 2026 года, что на 6% меньше, чем годом ранее, из-за снижения процентных ставок. В компании подчеркнули, что доходы будут продолжать меняться в соответствии с будущими процентными ставками.

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