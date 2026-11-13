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13 ноября, 16:15

Общество

Житель Екатеринбурга 30 лет ходил с пулей в голове

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 извлекли пулю из головы пациента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Мужчина получил ранение еще в 1990-х. Тогда медики решили не рисковать и не трогать пулю, поскольку она располагалась в опасной близости от жизненно важных нервов, сосудов и органов слуха. Однако недавно екатеринбуржец обратился за помощью с жалобами на сильные головные боли, ухудшение зрения и координации.

Врачи заподозрили у пациента инсульт или тяжелую энцефалопатию. Провести магнитно-резонансную томографию было невозможно из-за металлического предмета в черепе, а на компьютерной томографии пуля создавала мощные помехи, из-за которых смежные отделы мозга не отображались на экране.

Нейрохирург Михаил Усов провел операцию под местной анестезией и извлек пулю, предположительно, от пневматической винтовки.

Ранее в Татарстане врачи удалили у женщины швейную иглу, застрявшую в брюшной полости. Пациентка обратилась с сильными болями в животе. Так как игла находилась внутри организма давно, во время вмешательства она начала ломаться на части. Хирургам пришлось извлекать ее фрагменты.

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