В Татарстане врачи извлекли швейную иглу из брюшной полости женщины

Фото: МАХ/"БСМП имени Р. С. Акчурина"

В больнице скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина в Набережных Челнах врачи удалили у женщины швейную иглу, застрявшую в брюшной полости. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в своем канале в мессенджере МАХ.

Операция потребовалась после обращения пациентки с сильными болями в животе. Компьютерная томография обнаружила в одном из органов брюшной полости инородное тело размером около трех сантиметров. Точный характер находки удалось установить уже во время лапароскопической диагностики – предмет оказался иглой, которая застряла в брыжейке.

По состоянию инородного тела врачи предположили, что оно находилось внутри организма давно. Во время вмешательства игла начала ломаться на части, поэтому хирургам пришлось извлекать ее фрагменты. Для этого через дополнительные проколы специалисты ввели специальные инструменты и удалили обломки.

Вся операция заняла около 20 минут. Благодаря малоинвазивной технологии и современному оборудованию врачам удалось обойтись без полостных разрезов и провести вмешательство практически без кровопотери.

Сейчас женщина остается под наблюдением специалистов. После операции ее состояние улучшилось, выписку планируют через два или три дня.

В больнице отметили, что похожие вмешательства проводят регулярно. Лапароскопическим способом хирурги обычно удаляют опухоли и оперируют грыжи. При этом случай с извлечением швейной иглы оказался редким для практики врачей.

Ранее врачи Красногорской клинической больницы извлекли из верхней трети пищевода женщины фрагмент пластикового зубного протеза. Пациентка случайно проглотила его во время завтрака, после чего у нее появились резкая боль в грудной клетке и затруднение при глотании. С помощью эндоскопа инородное тело удалили примерно за пять минут, осложнений не возникло, после наблюдения женщина отправилась домой.

Врачи предупредили, что подобные предметы могут повредить стенку пищевода и вызвать воспаление средостения. При случайном проглатывании инородного тела специалисты рекомендуют как можно скорее обратиться за медицинской помощью и не пытаться протолкнуть его водой или пищей.