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24 сентября, 08:45

Экономика

Google подала заявку на регистрацию товарного знака ИИ-модели Gemini в России

Фото: 123RF.com/morris71

Американская компания Google подала заявку на регистрацию в России товарного знака нейросети Gemini. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка в Роспатент была подана в сентябре из США. Компания собирается зарегистрировать знак по четырем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе – программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, услуги по финансированию и сбору средств, а также услуги в сфере развлечений.

Ранее Google уже зарегистрировала в России три товарных знака, включая логотип мобильного приложения с функциями искусственного интеллекта AI Edge Gallery. Заявки от компании поступили в прошлом году, а положительное решение Роспатент принял в августе 2026-го.

Вместе с тем американская компания Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака VibeVoice в России. Это открытая голосовая экосистема ИИ, которая может генерировать и распознавать речь.

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