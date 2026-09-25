Машинист пострадал при повреждении поезда Москва – Тольятти

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Машинист травмирован при повреждении электровоза и первого вагона пассажирского поезда № 66 Москва – Тольятти из-за внешнего вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

Инцидент произошел в 06:03 на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза.

"Схода пассажирского поезда нет. По предварительной информации, травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Движение поездов на перегоне приостановлено, задерживаются поезда № 10 и 16 Москва – Самара.

О том, что на границе Ульяновской и Самарской областей получил повреждения пассажирский поезд, стало известно 25 сентября. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что инцидент произошел на территории Ульяновской области.