Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 08:34

Происшествия

Машинист пострадал при повреждении поезда Москва – Тольятти

Фото: 123RF.com/izubkov

Машинист травмирован при повреждении электровоза и первого вагона пассажирского поезда № 66 Москва – Тольятти из-за внешнего вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

Инцидент произошел в 06:03 на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза.

"Схода пассажирского поезда нет. По предварительной информации, травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Движение поездов на перегоне приостановлено, задерживаются поезда № 10 и 16 Москва – Самара.

О том, что на границе Ульяновской и Самарской областей получил повреждения пассажирский поезд, стало известно 25 сентября. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что инцидент произошел на территории Ульяновской области.

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика