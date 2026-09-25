Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 10:41

Общество

В Москве стартовал четвертый сезон исторического проекта Главархива

Фото: Главархив Москвы

Столичный Главархив и департамент образования и науки открыли регистрацию для школьников 8–11-х классов и студентов колледжей на новый сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году участникам предстоит изучить архивные материалы, посвященные истории Русского географического общества и знаменитым отечественным путешественникам. Лучшие работы помогут специалистам Главархива присвоить части документов статус уникальных.

"В Москве мы создаем все условия, чтобы школьники и студенты могли глубже изучать историю и пробовать себя в исследовательской работе. Именно для этого в 2023 году мы запустили проект, который дает им возможность внести вклад в сохранение архивного наследия", – сказала Ракова.

За время существования проекта к нему присоединились более 4,5 тысячи молодых москвичей. 47 исследованных ими дел уже вошли в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

Проект пройдет в два потока: "Русское географическое общество" и "Географы и путешественники". Чтобы принять участие, нужно выбрать тему, зарегистрироваться и подготовить конкурсное эссе. При оценке работ учитываются структура и логика изложения, историческая точность, грамотность, оригинальность текста и соблюдение условий участия.

Авторов лучших эссе пригласят в Главархив Москвы на три очные встречи. Участники познакомятся с методикой работы с архивными материалами, изучат оригиналы документов и подготовят обоснования для присвоения им статуса уникальных. Занятия по направлению "Русское географическое общество" пройдут с 11 по 25 ноября, по направлению "Географы и путешественники" – с 2 по 16 декабря. Итоги подведут в январе 2027 года на торжественной церемонии награждения.

Ранее стали известны итоги просветительского проекта "Москва. Традиции. Люди", лекции и пешеходные экскурсии которого с февраля 2026 года посетили более 1,2 тысячи человек. Участникам рассказывали об этапах развития районов и судьбах известных жителей, включая ветеранов Великой Отечественной и деятелей культуры, а также учили работать с архивными документами и фотографиями.

Читайте также


обществогород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика