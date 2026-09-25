В Москве стартовал четвертый сезон исторического проекта Главархива

Фото: Главархив Москвы

Столичный Главархив и департамент образования и науки открыли регистрацию для школьников 8–11-х классов и студентов колледжей на новый сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году участникам предстоит изучить архивные материалы, посвященные истории Русского географического общества и знаменитым отечественным путешественникам. Лучшие работы помогут специалистам Главархива присвоить части документов статус уникальных.

"В Москве мы создаем все условия, чтобы школьники и студенты могли глубже изучать историю и пробовать себя в исследовательской работе. Именно для этого в 2023 году мы запустили проект, который дает им возможность внести вклад в сохранение архивного наследия", – сказала Ракова.

За время существования проекта к нему присоединились более 4,5 тысячи молодых москвичей. 47 исследованных ими дел уже вошли в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

Проект пройдет в два потока: "Русское географическое общество" и "Географы и путешественники". Чтобы принять участие, нужно выбрать тему, зарегистрироваться и подготовить конкурсное эссе. При оценке работ учитываются структура и логика изложения, историческая точность, грамотность, оригинальность текста и соблюдение условий участия.

Авторов лучших эссе пригласят в Главархив Москвы на три очные встречи. Участники познакомятся с методикой работы с архивными материалами, изучат оригиналы документов и подготовят обоснования для присвоения им статуса уникальных. Занятия по направлению "Русское географическое общество" пройдут с 11 по 25 ноября, по направлению "Географы и путешественники" – с 2 по 16 декабря. Итоги подведут в январе 2027 года на торжественной церемонии награждения.

Ранее стали известны итоги просветительского проекта "Москва. Традиции. Люди", лекции и пешеходные экскурсии которого с февраля 2026 года посетили более 1,2 тысячи человек. Участникам рассказывали об этапах развития районов и судьбах известных жителей, включая ветеранов Великой Отечественной и деятелей культуры, а также учили работать с архивными документами и фотографиями.