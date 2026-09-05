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05 сентября, 09:41

Город

Главархив представил выставку о жизни Москвы в XIX – начале XX века

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы представил новую экспозицию "Москва и ее жители. К истории московских праздников и повседневности XIX – начала XX века", приуроченную ко Дню города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В выставочном зале Главархива собраны архивные документы, фотографии и предметы быта, которые знакомят посетителей с жизнью горожан разных сословий на протяжении почти полутора столетий. Многие материалы демонстрируются впервые.

Экспозиция охватывает период, когда облик города кардинально менялся. В XIX – начале XX века в Москве возводились дворцы в стиле московского ампира, частные и общественные здания в стиле модерн. На Таганке и в Замоскворечье появились фабрики и торговые конторы, на Кузнецком Мосту и Тверской улице открылись роскошные магазины модной одежды.

В повседневную жизнь вошли новый водопровод, электричество и телефон. Городской транспорт эволюционировал от извозчиков и конок к трамваям и автомобилям – эти технологические прорывы изменили уклад жизни москвичей.

Отдельный раздел выставки посвящен благоустройству и социальной помощи населению. В городе открывались училища и школы, приюты, бесплатные народные читальни, а также больницы и клиники, оснащенные современным по тем временам оборудованием. Также на выставке можно увидеть расписание занятий, фотографии воспитателей и учащихся гимназий и высших учебных заведений.

Культурная жизнь Москвы того времени представлена афишами концертов, лекций и спортивных соревнований. В частности, гости увидят афиши выступлений артистов цирка братьев Никитиных, образцы рекламы производителей различных товаров и атрибуты московских балов.

Центральное место в экспозиции занимают предметы домашнего быта: посуда, столовые приборы, детские книги и игрушки. Особый интерес вызывает стереоскоп – оптический прибор, позволяющий увидеть двухмерное изображение объемным. Посетители также смогут познакомиться с любительскими снимками и работами художников фотоателье.

Выставка продлится до 20 ноября в выставочном зале Главархива Москвы. Кроме того, экспозиция доступна онлайн в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

Столица встречает свой 879-й день рождения 5 и 6 сентября. В связи с этим в разных районах города организованы мастер-классы, выступления и различные активности, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве".

Сергей Собянин отметил, что почти девять столетий вобрали в себя много славных и героических дел. Сегодня Москва продолжает традиции, заложенные отцами и дедами.

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