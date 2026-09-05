Посол Нечаев заявил, что РФ считает провокацией инцидент с БПЛА в Лейпциге

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Россия расценивает инцидент с беспилотником в Лейпциге и реакцию немецкого правительства на него как целенаправленную провокацию. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

Дипломат сообщил, что его вызвали в немецкий МИД в связи с этим инцидентом, который, по версии Берлина, якобы связан с "российскими диверсантами". Нечаев подчеркнул, что Москва не принимает подобные обвинения.

"Мы этого не принимаем. Со своей стороны, мы расцениваем это как целенаправленную провокацию", – сказал посол.

Кроме того, Россия расценивает закрытие генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине как серьезную политическую ошибку Германии и не оставит это без ответа. Нечаев подчеркнул, что подобные шаги Берлина негативно скажутся на всем комплексе российско-германских связей.

Ранее Владимир Путин прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы. По словам российского лидера, Берлин не предоставил никаких доказательств причастности РФ к инциденту. При этом улики, судя по всему, были подброшены, заявил президент.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским Ан‑124 был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки.

Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения. В свою очередь, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обратился к России, заявив, что Германию не удастся запугать и страна готова к переговорам.