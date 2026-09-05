Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Горловке выросло до 6

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Горловке увеличилось до 6 человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в МАХ.

Рейсовый автобус, следовавший по городскому маршруту № 1, был атакован в Горловке 3 сентября. В результате погиб один человек. Транспортное средство было полностью уничтожено.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также тип и модель использованного беспилотника. СК намерен установить всех причастных к атаке и привлечь их к ответственности.

Ранее украинские военные ударили беспилотниками по детскому саду "Калинка" и школе в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. В результате у зданий была повреждена кровля, остекление и межпотолочные перекрытия. Пострадавших нет.