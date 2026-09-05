Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 11:09

Политика

МАГАТЭ заявило о вступлении в силу локального прекращения огня в районе ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Локальное прекращение огня у Запорожской АЭС, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), вступило в силу для проведения ремонта линии электропередачи. Об этом говорится в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Уточняется, что 20 августа на северной стороне реки Днепр станция потеряла соединение со своей единственной оставшейся линией электропередачи – линией "Феросплавная-1". С тех пор ЗАЭС зависит от аварийных дизель-генераторов.

В агентстве предупредили, что запасы дизельного топлива на станции сокращаются. В связи с этим в течение нескольких дней может возникнуть полное обесточивание, если внешнее электроснабжение не будет восстановлено или на площадку не удастся доставить дополнительные запасы топлива.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством ради обеспечения ядерной безопасности и защищенности.

Ранее Гросси назвал "игрой с огнем" ситуацию вокруг атак с применением дронов на Запорожскую АЭС. Он также сравнил происходящее с попыткой дразнить медведя или тигра.

Именно поэтому, как указал гендиректор МАГАТЭ, он поддерживает постоянный диалог со всеми сторонами. По его словам, атаки на АЭС являются недопустимыми, независимо от их географического расположения.

Читайте также


политикарегионы

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика