МАГАТЭ заявило о вступлении в силу локального прекращения огня в районе ЗАЭС

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Локальное прекращение огня у Запорожской АЭС, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), вступило в силу для проведения ремонта линии электропередачи. Об этом говорится в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Уточняется, что 20 августа на северной стороне реки Днепр станция потеряла соединение со своей единственной оставшейся линией электропередачи – линией "Феросплавная-1". С тех пор ЗАЭС зависит от аварийных дизель-генераторов.

В агентстве предупредили, что запасы дизельного топлива на станции сокращаются. В связи с этим в течение нескольких дней может возникнуть полное обесточивание, если внешнее электроснабжение не будет восстановлено или на площадку не удастся доставить дополнительные запасы топлива.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством ради обеспечения ядерной безопасности и защищенности.

Ранее Гросси назвал "игрой с огнем" ситуацию вокруг атак с применением дронов на Запорожскую АЭС. Он также сравнил происходящее с попыткой дразнить медведя или тигра.

Именно поэтому, как указал гендиректор МАГАТЭ, он поддерживает постоянный диалог со всеми сторонами. По его словам, атаки на АЭС являются недопустимыми, независимо от их географического расположения.