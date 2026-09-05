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05 сентября, 09:39

Спорт

Умер заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов

Фото: rsbi.ru

Умер заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов. Ему было 87 лет, сообщили в пресс-службе Федерации карате России.

"4 сентября скончался Тадеуш Касьянов – человек-легенда, один из основоположников карате в СССР, мастер, который ставил сцены в культовом фильме "Пираты XX века", наставник целых поколений мастеров нашего спорта", – говорится в сообщении.

Касьянов родился 14 ноября 1938 года в Москве. В возрасте 10 лет он посмотрел фильм под названием "Первая перчатка", что стало поворотным моментом в его жизни и подтолкнуло к занятиям боксом.

За свою карьеру Тадеуш подготовил более 40 мастеров спорта, среди которых были чемпионы СССР и России. Кроме того, он занимал должность президента Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного карате.

В 1979 году Касьянов сыграл роль боцмана в известной кинокартине "Пираты XX века", а также выступил в качестве постановщика трюков для этого фильма.

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