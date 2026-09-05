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05 сентября, 09:54

Происшествия

Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 1 344

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Число жертв наводнения в Непале достигло 1 344 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

"Согласно последним данным полиции, 1 344 тела были извлечены", – говорится в сообщении.

Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом туристические Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.

Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.

Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал причиной ЧП изменение климата. По его словам, из-за этого температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса.

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