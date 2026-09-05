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05 сентября, 09:56

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ТАСС: ISU отозвал нейтральный статус российской фигуристки Валиевой

ISU отозвал нейтральный статус российской фигуристки Валиевой – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спортсменка приняла решение возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В августе ISU предоставил ей нейтральный статус.

Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До этого она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Ранее ISU скорректировал условия участия спортсменов из России в серии Гран-при. По обновленным правилам, фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных необходимо выступить на других турнирах и набрать минимальное количество баллов для допуска.

Кроме того, ISU отменил бонус для призеров Гран-при, который ранее давал право на участие во втором этапе серии.

Эксперт рассказал о рисках участия российских спортсменов в мировых турнирах

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