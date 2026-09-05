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05 сентября, 11:29

Политика

Захарова назвала враньем слова главы МИД Франции о положении России

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о положении России, назвав его враньем. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Поводом для реакции стали слова французского дипломата о том, что Россия якобы "находится в тяжелом положении" и контролирует меньше территорий, чем пять лет назад.

"Лучше бы Барро пригласил на беседу недавно получившего вид на жительство в России Пьера де Голля – внука легендарного французского генерала и спросил бы у него: как там "Москва, спаленная пожаром"?" – отметила Захарова.

Пьер де Голль ранее поделился планами переехать вместе с семьей в Россию и получить российское гражданство. Он также заявил, что способность смотреть дальше конфликтов и видеть в людях лучшее является главной особенностью русской души.

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