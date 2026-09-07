Организаторы концертов Канье Уэста прокомментировали отказ в возврате билетов

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Say Agency выполняло возврат денег за билеты на концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге в соответствии с российским законодательством. Об этом ТАСС заявила генеральный директор агентства Анна Субчева, комментируя предостережение Роспотребнадзора.

По ее словам, претензии ведомства передали юристам компании. Специалисты Say Agency намерены обсудить ситуацию с представителями Роспотребнадзора.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы в августе: организаторы заявляли о двух выступлениях 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Позднее площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет. При этом организаторы продолжили настаивать на проведении выступлений.

4 сентября "Газпром Арена" вновь заявила, что в октябре на площадке не запланированы концерты иностранных исполнителей. Say Agency после этого опубликовало документы, на основании которых, как утверждает агентство, была открыта продажа билетов. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли.

На фоне ситуации в Роспотребнадзор обратились два покупателя билетов. Один из них сообщил, что после заявлений администрации стадиона о невозможности проведения мероприятия попытался вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, но получил отказ.

Ведомство изучило информацию на сайте организаторов и условия публичной оферты и выявило признаки нарушения закона "О защите прав потребителей". В частности, специалисты указали на ограничения при возврате денег и недостаток сведений о продавце и товарах. По итогам проверки Say Agency объявили предостережение.