МТС обеспечил связью и интернетом станции Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Москва 24/Анна Селина

МТС обеспечил мобильной связью и высокоскоростным интернетом станции Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена – "Звенигородскую", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Деловой центр" и "Шелепиху". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Со дня запуска линии пассажирам стал доступен мобильный интернет, скорость которого на платформах достигает 450 мегабит в секунду, в туннелях – до 250 мегабит в секунду.

К запуску нового участка МТС развернул сеть на трех новых станциях – "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева", а также модернизировала оборудование на "Деловом центре" и "Шелепихе", ранее действовавших в составе Большой кольцевой линии. В вестибюлях специалисты установили многодиапазонные базовые станции стандарта LTE, в туннелях – специальный высокочастотный кабель.

Развернутая инфраструктура также поддерживает сервисы на базе искусственного интеллекта Voicetech, которые улучшают качество звучания голоса, подавляют шум, защищают от спама и помогают управлять входящими вызовами.

Вице-президент, директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов отметил, что все станции также готовы к работе в стандарте 5G Ready и переход на 5G в дальнейшем не потребует дополнительного строительства инфраструктуры.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что с момента открытия Рублево-Архангельской линии высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь стали доступны на ее станциях, эскалаторах, в туннелях и переходах.

"Это позволяет москвичам и гостям столицы всегда оставаться на связи в пути и без ограничений пользоваться мобильным интернетом при пересадках между линиями. Сеть 4G сегодня работает на 100% инфраструктуры метрополитена", – отметил заммэра.

Рублево-Архангельская линия протянется на северо-западе столицы от Московского международного делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД, а в перспективе придет в Красногорск. С развитием новой линии станут доступны дополнительные маршруты с пересадками на БКЛ, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую ветки и Московское центральное кольцо.

Ранее Сергей Собянин сообщил о продлении Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена в район Куркино. По его словам, после "Планерной" появятся две новые станции. Одну из них он предложил назвать "Новокуркинское шоссе" или "Химкинская", так как там начинается городской округ Подмосковья.