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07 сентября, 15:22

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Врач Поздняков: пик заболеваемости гриппом придется на вторую половину января и февраль

Россиянам назвали сроки распространения гриппа в новом сезоне

Фото: depositphotos/HayDmitriy​

Пик заболеваемости гриппом, согласно прогнозам, придется на вторую половину января и февраль. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков, сообщает газета "Известия".

Как отметил эксперт, сентябрьский рост простудных заболеваний не означает начала эпидемии гриппа, так как в этот период чаще распространяются риновирусы, аденовирусы и другие возбудители ОРВИ. Однако в октябре-ноябре ожидается рост числа лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а уже к концу ноября в отдельных регионах может начаться первая волна.

"Сроки строятся на данных эпиднадзора и опыте предыдущих сезонов, но реальная динамика зависит от того, какой подтип станет ведущим, насколько он отличается от вакцинных штаммов, и от охвата прививками", – отметил Поздняков.

Он также напомнил, что вакцинах на сезон-2026/2027 изменились все три штамма гриппа. Это связано с антигенным дрейфом – постоянным накоплением мутаций в поверхностных белках вируса. Ежегодное обновление препаратов необходимо, поскольку прошлогодняя вакцина может хуже защищать от новых вариантов.

Основным вариантом гриппа, вероятнее всего, останется A(H3N2). В прошлом сезоне этот подтип преобладал в России и на пике составлял около 80% случаев заболевания. Грипп B, как правило, активнее распространяется позднее.

Март и апрель обычно становятся периодом снижения активности гриппа, однако в это время возможна вторая волна, связанная с гриппом B. К маю сезон выходит на минимальные показатели.

Ранее в Москве началась сезонная вакцинация против гриппа, сделать прививку можно во всех столичных поликлиниках. Кроме того, для жителей будут работать 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД. Для работающих москвичей организуют выездную вакцинацию на предприятиях.

Вместе с тем выездные бригады для вакцинации против гриппа в столице начнут работать в школах и других детских образовательных организациях с 10 сентября. Это позволит сформировать коллективный защитный барьер и предотвратить распространение инфекции.

Вирусолог посоветовал россиянам сделать прививку от гриппа

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