Уиткофф после переговоров по Украине заявил о существенном прогрессе

Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon-Pre/Press Service Of The President Of Ukraine

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве сообщил о существенном прогрессе. Об этом он написал в соцсети Х.

"Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров", – отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прилагает все усилия для достижения прочного и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Встреча Владимира Путина с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла в Кремле 5 сентября и продолжалась более трех часов. После этого американские переговорщики посетили Киев и следом улетели обратно в Штаты.

Комментируя встречу, Уиткофф указывал, что Москве и Киеву нужно пойти на взаимные уступки и сократить разногласия для достижения мирного урегулирования. Он также выразил надежду на проведение трехсторонних переговоров, отметив, что об этом будет объявлено позднее.