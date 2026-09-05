В Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

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Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером завершены. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что встреча длилась около трех часов. Кортеж американских переговорщиков покинул территорию Кремля.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. В столичном аэропорту Внуково их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который также принял участие в переговорах. Кроме того, на встрече присутствовал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Американский лидер Дональд Трамп сообщал, что представители Соединенных Штатов привезут в Москву предложение по прекращению украинского конфликта. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они посетят Киев в воскресенье, 6 сентября.

