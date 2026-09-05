Работа причала речного электротранспорта "Новоспасский" восстановлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа причала "Новоспасский" на 3-ем маршруте регулярного речного транспорта в Москве восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Электросуда вновь следуют по полному маршруту.

Причал "Новоспасский" временно закрывали 5 сентября. В это время электросуда следовали до причала "Дербеневская набережная".

Ранее специалисты Московского метрополитена разместили пиктограмму четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта Лужники – Киевский на наддверной навигации. Она выведена более чем на 2,2 тысячи экранов во всех 40 поездах "Москва-2020", которые следуют по Кольцевой линии.

