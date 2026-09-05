Собянин: Москва оказывает огромную поддержку Донецку, Луганску и Севастополю

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Москва активно помогает Донецку, Луганску и Севастополю. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе своего выступления в День города в концертном зале "Зарядье".

Мэр подчеркнул, что помощь оказывается в непрерывном режиме. Она включает поддержку бойцов в зоне СВО, содействие военно-промышленному комплексу и отправку больших объемов гуманитарных грузов. По его словам, только совместными усилиями можно достичь победы.

Глава города напомнил, что в этом году Москве исполняется 879 лет. Несмотря на внушительный возраст, мегаполис продолжает развиваться и молодеет с каждым годом. Среди достижений последнего времени – строительство новых станций метрополитена, дорог, развязок и тоннелей, ввод жилых кварталов, детских садов, школ и объектов культуры.

Собянин обратил внимание на необходимость обновления существующей инфраструктуры, а не только создания новой. Например, московский общественный транспорт активно обновляет подвижной состав, что делает его мировым лидером по этому показателю. Также реализуется программа реновации жилья: в этом году четверть миллиона москвичей переехали из старых домов в новостройки. Программа продолжается.

Аналогичный подход применяется к школам. Мэр напомнил, что большинство школьников учатся в зданиях, построенных десятилетия назад, поэтому была запущена программа реконструкции. В этом году 1 сентября свои двери открыли 100 обновленных школ.

Для обеспечения технологической независимости страны в особых экономических зонах создаются современные кластеры. Кроме того, власти реализуют программу комплексного развития бывших промышленных территорий, занимающих сотни и тысячи гектаров. На их месте появляются жилые кварталы, новые промышленные объекты, рабочие места, спортивные и социальные учреждения.

Мэр также рассказал о формировании города в 15-минутной доступности, когда рядом с жильем есть работа, социальные объекты, парки и скверы. В этом году построены две новые набережные, а в парках Горького, Сокольниках и Лужниках идет реконструкция, чтобы поддерживать их на мировом уровне.

Собянин выразил признательность регионам, с которыми Москва совместно развивает экономику, Подмосковью, парламенту, правительству и президенту России за поддержку в реализации сложных проектов. Отдельные слова благодарности он адресовал москвичам, которые вкладывают душу и труд в развитие города. Завершая выступление, мэр поздравил жителей с праздником.

Ранее градоначальник рассказал, что опыт столицы по реконструкции школьных зданий будет востребован в регионах, где нет потребности в строительстве новых объектов, но необходим их капитальный ремонт. Сейчас, например, такая работа ведется в Донецке и Луганске. По его словам, в этих городах было проведено полное обновление 30 образовательных учреждений.