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05 сентября, 17:28

Мэр Москвы

Собянин назвал Москву крупнейшим медицинским центром в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва стала крупнейшим медицинским центром в России, где в том числе лечат участников специальной военной операции. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече Владимира Путина с лидерами первой "пятерки" предвыборного списка партии "Единая Россия".

"Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, около 700 тысяч человек проходит лечение в Москве, но и крупнейшим госпиталем страны", – отметил он.

В свою очередь, российский лидер назвал чрезвычайно важной сферой медпомощь бойцам СВО. Он заверил, что будет проведена дополнительная работа.

Ранее Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетили Центр диагностики и телемедицины на улице Петровке, где обсудили применение искусственного интеллекта в здравоохранении. В частности, речь шла о работе цифровой платформы "МосМедИИ" в регионах России.

По словам мэра, по поручению президента сервисы платформы открыли для медицинских организаций по всей стране. Сейчас к ним подключены 75 регионов и около 2,5 тысячи клиник.

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