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05 сентября, 15:30

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Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву

ВС РФ перестанут наносить удары по Киеву в течение трех суток

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, указание начало действовать с 00:00 5 сентября.

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джареда Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что американские представители привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что после Москвы Уиткофф и Кушнер посетят Киев в воскресенье, 6 сентября.

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